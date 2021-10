Esordio rimandato, ancora una volta, per Mohamed Ihattaren. L'esterno di proprietà della Juventus, arrivato in estate alla Sampdoria, non ha ancora disputato i suoi primi minuti ufficiali in blucerchiato. Prima l'ex Psv ha dovuto recuperare da un problema fisico e dal ritardo di condizione mentre ora è stato costretto a fronteggiare alcuni problemi di carattere personale e famigliare. La speranza è di vederlo magari contro lo Spezia, venerdì prossimo.



Secondo Il Secolo XIX Ihattaren, in permesso, sarebbe tornato in Olanda e, per capire meglio la gravità della situazione, si sarebbe mosso anche il suo procuratore Mino Raiola. La Sampdoria aspetta, e spera di riaverlo a disposizione all'inizio della prossima settimana, per preparare il 'derby' ligure.