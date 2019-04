Una vicenda come quella della possibile cessione della Sampdoria ha anche numerose sfaccettature parallele. Il passaggio di mano di una società come quella blucerchiata coinvolge non solo i vecchi e nuovi proprietari, ma anche calciatori, allenatore e dirigenza. Oltre ai membri più in vista, però, in una squadra di questo livello lavorano tante persone 'scollegate' dall'aspetto più evidente, ossia quello del campo. E Massimo Ferrero ha pensato anche a loro.



Il bel gesto compiuto dal presidente blucerchiato, e riportato da Il Secolo XIX, merita di essere sottolineato. Recentemente, prima di entrare nella cosiddetta fase di 'pre closing' quando i nuovi contratti sono congelati, il patron blucerchiato ha voluto garantire un futuro il più sereno possibile ai dipendenti della Sampdoria. Per questo motivo il Viperetta negli scorsi mesi avrebbe trasformato tutti i contratti ancora a tempo determinato del personale societario in rapporti indeterminati, 'blindando' lo staff. Non si tratta di una scelta comune, e pare dettata anche dall'intuizione di Ferrero di considerare la stagione in corso come l'ultima alla guida della Samp.