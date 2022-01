Tra i tanti nomi per il calciomercato della, due di quelli circolati negli ultimi giorni si allontanano da Genova. Il primo è Emanuel, giovane esterno offensivo classe 2000 del, accostato alla Sampdoria nell'ottica di uno scambio con Verre. In realtà, dall'Emilia fanno sapere che Mihajlovic ha grande stima del calciatore. Il mister rossoblù vuole trattenerlo, e avrebbe dato mandato di respingere non solo il corteggiamento della Samp, ma pure le proposte di Sassuolo e Torino.Un altro profilo destinato a non vestire il blucerchiato pare essere Daniele, centrocampista fuori dal progetto del. Il classe 1992 piaceva alla Samp, ma il Cagliari dovrebbe mettere sul piatto un'offerta molto più allettante: contratto fino a giugno con rinnovo biennale in caso di salvezza. Il suo destino, dunque, potrebbe essere in Sardegna.