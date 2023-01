Uno dei nomi sondati da squadre durante questa sessione di mercato invernale, in casa Sampdoria, è stato quello di Tommaso Augello. Il laterale mancino, titolarissimo sia con Giampaolo che con Stankovic, era entrato nel mirino del Bologna alla ricerca di un calciatore in quella posizione.



Secondo Il Secolo XIX il club rossoblù avrebbe effettuato un sondaggio con la Samp per il calciatore. La risposta blucerchiata, però, è stata un secco rifiuto nonostante le tante difficoltà economiche di Corte Lambruschini.