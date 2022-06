Il Bologna sta pensando di dare una seria impronta 'norvegese' alla sua formazione. Oltre ad aver puntato Strand-Larsen e Botheim, il club rossoblù si sta muovendo per un connazionale dei due giovani talenti, già avvezzo alla Serie A. Si tratta di Morten Thorsby, mediano della Sampdoria da tempo finito nel mirino rossoblù.



Secondo La Gazzetta dello Sport il centrocampista blucerchiato piace a Sartori, ma per arrivare a Thorsby dovrà prima uscire Svanberg, valutato 10 milioni. Il Doria, nel frattempo, ha fissato il prezzo per il calciatore classe 1996, arrivato a suo tempo da svincolato dall'Heerenveen. Sono 7 milioni quelli chiesti da Corte Lambruschini, cifra considerata esosa dal Bologna.