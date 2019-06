Prime manovre di calciomercato in casa Sampdoria, e primi sondaggi da parte di società di Serie A che arrivano sul tavolo di Corte Lambruschini. Questa volta, il calciatore monitorato è quel Manolo Gabbiadini arrivato soltanto a gennaio a Genova dal Southampton.



A breve la Samp dovrà obbligatoriamente riscattare l'attaccante per circa 12 milioni di euro. Nel girone di ritorno Gabbiadini non ha brillato, molti tifosi blucerchiati si aspettano una sua rinascita nella prossima stagione ma a credere nell'ex attaccante del Napoli è anche l'allenatore con cui di fatto il numero 23 doriano era esploso, quel Sinisa Mihajlovic che a Genova lo reinventò esterno offensivo nel tridente d'attacco facendo la fortuna del classe '91 di Calcinate.



Proprio Mihajlovic avrebbe fatto il nome di Gabbiadini alla dirigenza del Bologna, che avrebbe anche già effettuato i primi sondaggi informali. La posizione della Samp, per il momento, sembra interlocutoria. Il Doria deve prima risolvere la questione relativa all'allenatore e poi, dopo aver discusso con il nuovo tecnico, potrà ragionare su quali e quanti movimenti di mercato fare, in particolare per quanto riguarda giocatori come Gabbiadini che non garantirebbero una plusvalenza. Anche altre società avevano mostrato gradimento nei confronti del calciatore, accostato a Sassuolo (in caso di partenza di Berardi) e pure Cagliari.