La Sampdoria si augura che la prossima stagione possa essere quella della definitiva esplosione di Ronaldo Vieira. Il 'bambino' (come lo definiva mister Giampaolo) in questo campionato ha giocato poco, chiuso da uno straordinario Ekdal, ma da Corte Lambruschini continuano a credere parecchio nel regista inglese, prelevato un anno fa dal Leeds per 7 milioni di euro.



Nonostante ciò però Vieira ha già attirato su di se parecchi sguardi. Oltre al Milan, che lo potrebbe sondare su indicazione di Giampaolo, il centrocampista inglese piace anche al Bologna. I rossoblù potrebbero perdere Pulgar, su cui pende una clausola rescissoria da 12 milioni di euro, e secondo l'edizione genovese de La Repubblica avrebbero fatto arrivare a Corte Lambruschini una richiesta di informazioni per il centrocampista.



La Sampdoria però avrebbe già fatto sapere di non essere disposta a cedere il suo gioiellino. Ad ogni modo, il club blucerchiato pare intenzionato a chiedere comunque 10 milioni di euro per il calciatore classe 1998.