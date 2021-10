In casa Sampdoria, gran parte degli occhi sono puntati al Tribunale di Roma, per la vicenda che coinvolge l'azienda del patron blucerchiato Massimo Ferrero Eleven Finance e la richiesta di concordato, su cui si esprimerà domani il giudice. Il commercialista del Viperetta Gianluca Vidal, però, si dice molto tranquillo dei possibili sviluppi:



"Abbiamo predisposto tutti i nostri riscontri riattestando anche quella parte che riguarda il dubbio di Hoist" ha dichiarato il braccio destro di Ferrero a Il Secolo XIX. "Siamo convinti di avere ragione e faremo il massimo della chiarezza. La nostra memoria è composta da una sessantina di pagine di motivazioni giuridiche, pensiamo ci sia bisogno di tempo solo per leggerle"