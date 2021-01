Durante l'Assemblea di Serie A, andata in scena ieri e volta ad eleggere il nuovo presidente - confermato Dal Pino - un po' a sorpresa è stato fatto anche il nome del braccio destro di Massimo Ferrero. L'antefatto coinvolge l'elezione dei sei consiglieri per la media company che si occuperà di gestire l'ingresso dei nuovi fondi nella Lega. Sono stati nominati cinque membri di alcune società: presente Agnelli per la Juventus, De Laurentiis per il Napoli, Fienga della Roma, Fenucci del Bologna e Campoccia dell'Udinese.



Per il sesto posto il ballottaggio coinvolge il commercialista del Viperetta, e trustee della Sampdoria da quando la società è stata posta in garanzia nella richiesta di concordato preventivo per le istanze di fallimento delle aziende di Ferrero, ossia Gianluca Vidal. Il professionista veneziano, che è anche consigliere del club blucerchiato, se la vedrà con Carnevali del Sassuolo.