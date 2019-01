Asse piuttosto caldo, quello tra Genova e la Sardegna. Protagoniste lae il, che valutano alcune possibili operazioni di calciomercato. I rossoblù da qualche giorno sono piombati su Dawid, e la trattativa ha ripreso vigore dopo che ieri il Doria ha rifiutato l'offerta dell'Empoli per il calciatore. A complicare la vicenda però c'è anche il caso che sta coinvolgendo il centravanti polacco dopo alcune dichiarazioni che hanno irritato la Samp. Il giocatore aspetta il Fortuna Dusseldorf, ma nel frattempo secondo Sky Sport i sardi avrebbe proposto come incentivo per Corte Lambruschini il cartellino di Marco, attaccante classe 1987.Per un affare complicato però ce n'è anche uno in dirittura d'arrivo: Samp e Cagliari hanno trovato l'accordo per il trasferimento in rossoblù del difensore Maxime, difensore francese di proprietà dei blucerchiati che tra pochi giorni compirà 22 anni. Andrà a Cagliari in prestito secco per sei mesi: in estate rientrerà a Bogliasco per essere valutato da mister Giampaolo, che nutre grande stima nei suoi confronti.