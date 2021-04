Mentre la Sampdoria è alle prese con il futuro di Claudio Ranieri, il tecnico blucerchiato inizia a muovere il mercato. L'idea dell'allenatore, infatti, non è quella di smettere bensì di proseguire per almeno un paio d'anni ancora. E le pretendenti, in silenzio, si starebbero già attivando. Ranieri ha mercato all'estero, ma pure in Italia, in particolare a Cagliari.



Secondo Il Secolo XIX la società di Giulini, dopo aver sbagliato parecchi allenatori negli ultimi anni, vorrebbe affidarsi all'esperienza per ricostruire dopo l'esperienza Di Francesco. L'idea sarebbe quella di affidarsi a Sir Claudio, che in Sardegna era già riuscito in un'impresa ad inizio carriera e ha lasciato un ottimo ricordo. Bisognerebbe capire l'eventuale volontà del mister di ripartire dalla Serie B in caso di retrocessione rossoblù, ma la sensazione è che la categoria possa non essere un problema per un tecnico della sua esperienza.