Sampdoria, il calvario di Pedrola: oggi si opera. E il mercato...

La sfortuna si è decisamente accanita con particolare ferocia su Estanis, il grande 'caso' medico della stagione della. Il giocatore e lo staff doriano, dopo l'ennesimo infortunio rimediato dal ragazzo, hanno deciso di sottoporre il gioiellino blucerchiato d un intervento chirurgico al 'tendine congiunto del bicipite femorale della gamba destra', dopo la lesione rimediata ad inizio maggio, contro la Reggiana. Pedrola, come noto era già stato fuori per oltre sei mesi, per il problema muscolare rimediato nello stesso punto ad ottobre.Lo spagnolo era stato visitato una settimana fa da Lasse Lempainen, professore che ha operato anche Fabio Borini. Dopo qualche giorno di riflessioni, si è deciso per, comunicato ieri dalla Samp. L'operazioen, in programma oggi, prevede delle tempistiche di recupero di circa tre mesi, se tutto filerà liscio. La cautela è d'obbligo: gli infortuni per Pedrola sono stati tre, tutti nello stesso punto (bicipite femorale) in sette mesi. In particolare la ricaduta con il Cosenza aveva creato qualche polemica tra Pirlo e lo staff sanitario.

La situazione di Pedrola è anche tutta da definire per quanto riguarda il futuro. Ad ottobre era scattato l'obbligo di riscatto per la Samp, ossiaI blaugrana adesso dovranno decidere come comportarsi: i catalani - che detengono pure ilsulla futura plusvalenza - hanno mantenuto un diritto di riacquisto a cifre 'variabili',. Il responsabile del Barcellona per i giocatori in prestito, ossia Bojan Krkic, ha seguito da vicino Pedrola in questi mesi, ma i tanti infortuni non hanno permesso ai blaugrana di sbilanciarsi.