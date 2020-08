Le cessioni di Linetty e Caprari, oltre al discorso relativo al rinnovo di Ramirez, rientrano tutte all’interno della politica di contenimento dei costi impostata dalla Sampdoria. In quest’ottica va letta anche la trattativa per Jeison Murillo, che sembra destinato a lasciare Genova anche perché la Sampdoria vuole rientrare dell’investimento fatto la scorsa estate, oltre 13 milioni al Valencia in due tranche, la prima già versata e la seconda da pagare a breve.



Negli ultimi sei mesi, Murillo si è trasferito in prestito al Celta Vigo, e proprio la squadra galiziana sarebbe la destinazione preferita del colombiano. Il problema però è che il Celta non sembra disponibile a mettere sul piatto i 14 milioni previsti dal diritto di riscatto, e vorrebbe rinegoziare l’operazione.



Secondo Il Secolo XIX il club di Vigo avrebbe preannunciato una nuova offerta per domani, ma sarebbe anche consapevole del fatto che la proposta non verrà presa in considerazione se non verrà imbastita sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno 2021. L’importo poi dovrebbe essere di circa 13-14 milioni, cifra necessaria alla Samp per evitare la minusvalenza. L’interesse di altre società spagnole come Real Sociedad e Cadice resta sullo sfondo, smentita invece la voce relativa al Malaga.