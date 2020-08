La Sampdoria, tra le situazioni di mercato spinose di cui deve occuparsi, guarda anche alla Spagna e in particolare al Celta Vigo, dove gioca il difensore Jaison Murillo. Il Doria lo aveva ceduto a gennaio ai galiziani, in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, dovendo anche rientrare dell'investimento da 12 milioni sostenuto per acquistare il colombiano dal Valencia.



Il Celta recentemente aveva fatto sapere di voler riscattare il giocatore, ma a cifre più basse rispetto a quanto pattuito. Ora secondo Il Secolo XIX da Vigo avrebbero fatto sapere di essere disposti ad acquistare il giocatore per una cifra di circa 10 milioni più bonus. E' un importo inferiore rispetto a quanto preventivato, ma sufficiente ad ammortizzare l'eventuale minusvalenza data dall'operazione con il Valencia.