La prossima estate, la Sampdoria potrebbe fare i conti con un giocatore che a Genova è rimasto soltanto pochi mesi, ma che la società blucerchiata fatica a piazzare. E’ Jeison Murillo, arrivato al Doria dal Valencia due estati fa per circa 14 milioni di euro, e prestato negli ultimi due campionati dalla società genovese al Celta Vigo.



Il riscatto del centrale colombiano da parte dei galiziani però sembra a forte rischio. Il Celta infatti avrebbe messo nel mirino il peruviano Luis Abram del Velez Sarsfield. Più giovane di Murillo (è un classe 1996) Abram è anche in scadenza di contratto e ciò consentirebbe alla società di Vigo di prelevarlo a zero, risparmiando i circa 13 milioni del riscatto. Secondo gli spagnolo de Eldesmarque.com Murillo potrebbe quindi tornare alla Samp la prossima estate, impedendo a Ferrero di incassare la cifra prevista.