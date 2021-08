E’ da poco tornato alla base Mikkel Damsgaard. Il centrocampista della Sampdoria, rientrato a Genova dopo un ottimo Europeo, ha finalmente conosciuto mister D’Aversa. Nonostante ciò, i rumors di mercato continuano a circolare per il talentino classe 2000. In particolare, è la Premier League ad averlo messo nel mirino. Gli incastri inglesi, infatti, potrebbero sbloccare anche l’asta per il giocatore blucerchiato.



In questo senso saranno decisive le manovre del Manchester City, pronto ad acquistare Grealish dall’Aston Villa e Kane dal Tottenham. In seguito a tali operazioni, le due società d’oltremanica disporrebbero di un cospicuo tesoretto da investire, rispettivamente 117 e 185 milioni di euro. A quel punto, ipotizzare una corposa proposta da parte di Villans o Spurs per Damsgaard sembrerebbe plausibile. In Premier, il danese piace anche al Leeds di Marcelo Bielsa.