In casatiene banco il caso Ihattaren , con il giocatore di proprietà dellache attualmente si trova in Olanda, senza sapere quando e se farà ritorno a Genova. E così, mentre si attendono gli sviluppi futuri, che potrebbero coinvolgere anche il suo procuratore Mino Raiola, l'allenatore blucerchiato Robertoha commentato la situazione in termini piuttosto secchi.Il tecnico, interpellato da Il Secolo XIX, ha rilasciato soltanto una stringata dichiarazione: "​" ha detti il mister doriano in merito a Ihattaren. Probabilmente, l'ex Parma avrebbe concesso l'esordio al 2002 proprio oggi, in occasione della sfida con il Cagliari, ma la decisione di rientrare in Olanda ha cambiato i programmi di D'Aversa.