Bologna-Sampdoria è storicamente una partita di ex. Anche quest'anno tra le fila rossoblù ci saranno parecchi calciatori che in passato hanno vestito il blucerchiato, partendo dal portiere Da Costa e passando per Soriano e Poli. Tanta Samp però siede sulla panchina del Bologna, perchè la squadra è affidata ad un certo Sinisa Mihajlovic, personaggio che nessuno a Genova ha dimenticato.



A dimostrarlo c'è anche il commovente messaggio diramato dalla Sampdoria sui suoi canali social. Domenica infatti Mihajlovic non siederà al Dall'Ara - a sostituirlo ci sarà un altro ex Samp, il suo braccio destro Emilio De Leo - ma la società blucerchiata ha voluto abbracciare virtualmente il mister, impegnato in una battaglia ben più importante di Bologna-Samp.



"Comunque andrà domenica, ti abbracciamo già così, noi e tutti i sampdoriani, come gli amici che si ritrovano e non si lasciano mai" ha scritto il club genovese, corredando il post con una foto di Mihajlovic. "A presto Sinisa, ti vogliamo bene".