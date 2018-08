Quella di Jacopo Sala è stata un'estate particolare. Lo scorso anno il terzino destro ha vissuto una stagione molto particolare, non esaltante dal punto di vista fisico e del rendimento. Proprio per questo motivo, l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo sembrava intenzionato a non aggregarlo neppure al ritiro blucerchiato, alla pari di Silvestre e Viviano.



Stando a Il Secolo XIX però il tecnico doriano, al momento di diramare le convocazioni, avrebbe avuto un presentimento e avrebbe deciso all'ultimo di aggregare alla lista anche il numero 7 blucerchiato, in attesa di una sua possibile cessione. Di interessamenti ce ne sarebbero stati molti, in Italia lo seguivano il Parma, l'Udinese e il Bologna, ma di proposte concrete nessuna. Nel frattempo, Sala ha proseguito ad allenarsi in maniera molto intensa, e il suo ritiro viene descritto 'da voto altissimo'.



In attesa di Bereszynski, in vacanza dopo il Mondiale, il laterale italiano si è preso la fascia destra, giocando titolare tute le amichevoli più importanti, e anche la prima gara ufficiale, quella con la Viterbese. Negli ultimi allenamenti, la sensazione è che Sala sia in vantaggio su Bereszynski in vista della trasferta in Friuli. Per proseguire nella sua maturazione, e con il suo curioso caso: da (quasi) esodato a titolare.