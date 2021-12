C'è una vera e propria 'banda' in azione a Genova, che pare aver preso di mira i calciatori di. In realtà, ad essere entrati nel mirino dei ladri acrobati che in questi giorni stanno svaligiando case e appartamenti in varie zone del capoluogo ligure, dalla Valpolcevera a Quarto e Nervi. Gli scassinatori sono particolarmente abili nello scavalcare recinzioni e ostacoli, e sembrano essersi specializzati in... giocatori.Venerdì è stato il turno di Salvatore, portiere del Genoa la cui abitazione ad Albaro è stata ripulita mentre l'ex Torino era in campo a Roma con la Lazio. Domenica invece è toccato al centrocampista svedese della Sampdoria Albin. Il giocatore si è accorto dell'accaduto soltanto dopo il match con il Venezia, rientrando nella sua casa di Quarto.L'ex Cagliari ha trovato le stanze a soqquadro, e ha constatato il furto ditra gioielli e apparecchiature hi-tech. Il giocatore però, scrive Il Secolo XIX, ha sporto denuncia ai Carabinieri soltanto lunedì, dopo l'allenamento, e ha dichiarato di essere assicurato.