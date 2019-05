La situazione della Sampdoria continua a tenere banco, ma una conferma indiretta dell'esistenza di una trattativa per la cessione del club arriva anche dal mondo del calciomercato. A rivelare indirettamente è stato infatti il direttore sportivo del Fortuna Dusseldorf, società tedesca che con i blucerchiati ha in ballo il riscatto di Dawid Kownacki.



Il club di Bundesliga vorrebbe riscattare il centravanti dal Doria, ma prima dovrà attendere di capire quale sarà il nuovo assetto societario. "Per riscattare ​Kowacki tratteremo e faremo tutto il possibile" ha detto il ds del Fortuna Lutz Pfannenstiel. "L'unico problema è che attualmente è in atto un cambiamento societario nella Sampdoria" ha detto alla Bild.