Sampdoria, il ds Mancini a Milano per Verre: può partire, ecco la meta

Sono ore calde per il destino di Valerio Verre, centrocampista della Sampdoria su cui i blucerchiati puntavano molto ad inizio anno. Andrea Pirlo ha da subito responsabilizzato l'ex Verona: il trequartista, quasi sempre titolare in stagione, ha preso la maglia numero 10 e la fascia da capitano del club genovese. Però, le prestazioni del fantasista non sono mai state incisive, tanto è vero che in questa sessione di mercato Verre è uno dei giocatori più chiacchierati in uscita. A pesare su questa valutazione è anche il fatto che il suo ingaggio è di fatto uno stipendio da Serie A, pesante per le casse doriane e molto impattante a livello di costi.



Da tempo il direttore sportivo della Samp Andrea Mancini sta cercando una soluzione per Verre, e la pista più accreditata in queste ore è quella che conduce in Turchia: più di una suggestione di mercato tanto è vero che ieri il ragazzo non è stato convocato per la partita con il Cittadella, peraltro vinta dalla formazione di Pirlo. Al termine del match al Tombolato, scrive Il Secolo XIX, Mancini si sarebbe recato a Milano per trattare con l'Hatayspor, il club di Super Lig che si sarebbe mosso per Verre. Il calciatore classe 1994 ha ancora un anno e mezzo di contratto, la sua partenza alleggerirebbe molto il monte ingaggi doriano e permetterebbe di operare in entrata su alcuni dei profili seguiti dalla Samp.