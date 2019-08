Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante l'intervallo dell'amichevole dei blucerchiati a Parma: "Bellissimo primo tempo. La Sampdoria sta dimostrando miglioramenti seguendo gli schemi di Di Francesco. Siamo sulla buona strada, ed è positivo perché la settimana la settimana prossima avremo la Coppa Italia"



SUL MERCATO - "Siamo in una fase nella quale dobbiamo completare la rosa. La cessione di Praet è stata importante, ora penso sono maturi i tempi per fare un’operazione sugli esterni e per un centrocampisti. In attacco stiamo valutando Bonazzoli, è cresciuto molto e potrebbe rimanere con noi. Ben Arfa? Ci sono stati accostati tanti nomi, le opzioni sono molte e speriamo di cogliere quella giusta”.