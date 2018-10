Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, parla a Sky Sport prima della sfida con la Spal: “Penso che sia presto per dare interpretazione ai numeri. In questo momento segniamo poco, ma abbiamo dei grandissimi attaccanti e non penso che possa rappresentare un problema. Defrel? L'abbiamo fortemente voluto, lo consideravamo l'ideale per Giampaolo. Finora ha dimostrato di essere un grandissimo attaccante, speriamo che possa continuare così perché durante l'avventura a Roma le sue prestazioni sono state condizionate dalla condizione fisica negativa. Noi speriamo che la Samp possa essere la sua consacrazione a livello nazionale”.