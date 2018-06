Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Come far coesistere Ferrero e Sabatini? Penso che due persone come loro troveranno in punto di equilibrio. Sono due caratteri forti, amano il calcio e per questo daranno il massimo per la Samp. Io con Sabatini ho lavorato alla Lazio, mi sono sempre trovato bene. Sabatini è l'uomo giusto per la Sampdoria, e dal momento in cui ho capito che aveva bisogno di tornare protagonista in un club l'ho detto a Ferrero e ci hanno messo pochissimo a trovare un accordo. Giampaolo mi auguro possa crescere con la Samp. Sabatini per Giampaolo sarà uno stimolo e una crescita, e non vedo l'ora avvenga il primo incontro per pianificare anche il mercato. Dopo Torreira prendere un altro regista? Domani abbiamo il primo incontro con Giampaolo, per questo domani inizierà il mercato. È andato via un giocatore forte come Torreira, ma la Samp lo rimpiazzerà, la nostra società sarà competitiva come al solito”.