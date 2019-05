Oltre alle tante manovre in entrata, la Sampdoria dovrà affrontare anche alcuni movimenti in uscita per quanto riguarda il calciomercato. Uno è quello che riguarda Dawid Kownacki, che a gennaio si è trasferito in prestito al Fortuna Dusseldorf. All'interno della trattativa era stato inserito anche un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, cifra piuttosto significativa per i tedeschi.



Ora la squadra biancorossa vorrebbe trattenere Kownacki, e lo stesso attaccante pare fortemente intenzionato a rimanere in Bundesliga, essendosi ambientato molto bene nella nuova città e con il tecnico Funkel. Il Fortuna però non vorrebbe sostenere un impegno così gravoso economicamente in questo momento, avendo anche altri movimenti di mercato da garantire in estate. Per questo motivo secondo Il Secolo XIX la squadra di Dusseldorf avrebbe proposto alla Samp un nuovo prestito, per sostenere la spesa più avanti.



A raggiungere Kownacki in Germania potrebbe essere anche il connazionale Bereszysnki, che da tempo vuole compiere un 'salto' di qualità. Non avendo però ricevuto nessuna proposta concreta da una delle big del campionato, l'ex Legia Varsavia sarebbe solleticato da un'esperienza in Bundesliga, dove lo seguono proprio Fortuna Dusseldorf e Eintracht Francoforte.