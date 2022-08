Tra i possibili innesti per il centrocampo della Sampdoria c'è sempre il nome di Karol Linetty. Il club blucerchiato segue il giocatore del Torino, che ultimamente viene impiegato con il contagocce nella squadra di Juric. Anche in Coppa Italia, con il Palermo, il polacco ha giocato solo un quarto d'ora. Il suo futuro è fortemente in bilico, e i genovesi restano alla finestra.



Secondo Sampnews24.com, l'operazione Linetty potrebbe essere la classica soluzione last minute. I dirigenti blucerchiati tenterebbero di chiudere l'affare negli ultimi giorni di agosto, sul finire del mercato, approfittando magari della volontà del Torino di cedere un esubero a condizioni vantaggiose.