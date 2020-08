L'idea Gianluca Caprari è qualcosa in più di una semplice suggestione di mercato per il Genoa. L'attaccante della Sampdoria, già accostato a gennaio ai rossoblù, è tornato fortemente in auge per il Grifone dopo l'approdo del nuovo ds Faggiano a Pegli. Era stato infatti lo stesso Faggiano a volere Caprari nello scorso gennaio a Parma, dove il calciatore si era trasferito in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni.



A complicare la trattativa c'è logicamente il fatto che il calciatore sia di proprietà del Doria. Inoltre in questi giorni, scrive Il Secolo XIX, l'ex Pescara sta cambiando procuratore. Caprari lascerà Davide Lippi e il suo Reset Group per approdare alla CT10 di Francesco Totti, idolo della punta nata a Roma e cresciuta nelle giovanili giallorosse.