Sino a poco tempo fa Gianluca Caprari sembrava uno dei quasi certi partenti nella sessione di mercato invernale per la Sampdoria. ​Anche il suo agente Davide Lippi aveva inviato messaggi in questo senso a Corte Lambruschini, facendo capire di essere pronto a considerare un eventuale trasferimento a causa del basso impiego del calciatore. Secondo Il Secolo XIX però il gol e l'ottima partita disputata ieri contro la Juventus potrebbero cambiare i piani dei blucerchiati.



Stando al quotidiano, la dirigenza della Sampdoria si starebbe ricredendo, e Caprari potrebbe anche rimanere a Genova. Ranieri ne discuterà insieme agli uomini mercato nei prossimi giorni, quando andrà in scena un summit di mercato per discutere le future manovre. La Spal resta comunque interessata all'attaccante scuola Roma.