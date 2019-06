E' un Lecce ambizioso quello che si affaccia alla Serie A. Tra i vari obiettivi di mercato giallorossi c'è anche il profilo di un calciatore della Sampdoria, quel Manolo Gabbiadini riportato in Italia dai blucerchiati nella scorsa sessione invernale. La squadra pugliese avrebbe effettuato un sondaggio con Corte Lambruschini, sondaggio che però non sarebbe andato a buon fine.



Secondo il Corriere dello Sport la Samp avrebbe fatto sapere al Lecce di non aver intenzione di cedere Gabbiadini, avendo investito molto su di lui soltanto sei mesi fa. Il Doria inoltre si farebbe forte anche della volontà del calciatore pagato 12 milioni, che avrebbe già fatto sapere di voler rimanere a Genova per giocarsi le sue carte con mister Di Francesco.