Potrebbe sbloccarsi la cessione di Dennis Praet, considerato da tempo ormai la futura plusvalenza della Sampdoria. Il centrocampista belga, arrivato nell'estate 2016 a Genova dall'Anderlecht per 10 milioni, è stato messo in partenza dal club blucerchiato per 25 milioni, e il Leicester si sarebbe avvicinato nelle ultime ore all'importo richiesto dal club.



Secondo Primocanale la Samp avrebbe ricevuto un'offerta da 20 milioni per Praet, più vari bonus legati a presenze, gol, piazzamento del club e convocazioni in Nazionale: l'importo complessivo sarebbe quindi molto vicino ai 25 milioni richiesti dal Doria per lasciarlo partire. Sorpassato il Valencia e il Milan, con Giampaolo che avrebbe spesso proposto alla dirigenza rossonera il suo ex pupillo.



La partenza di Praet potrebbe rivelarsi cruciale anche per la cessione della Samp. L'addio del belga, insieme a quello di Andersen, è legato ad un bonus inserito nell'offerta del gruppo Vialli: vendendo il centrocampista, la cifra diventerebbe concreta e esigibile da subito, sbloccando la situazione.