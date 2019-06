L'asta è cominciata, e la Sampdoria gongola: mezza Europa vuole il suo gioiellino, il danese Joachim Andersen, e la concorrenza agguerrita fa il gioco di Corte Lambruschini, intenzionata a scatenare una vera e propria asta per il calciatore.



In Italia, Andersen era stato seguito praticamente da tutte le 'big'. In passato lo avevano monitorato Inter e Juve, ora le due piste più calde per quanto riguarda la Serie A paiono quelle che conducono a Milan e Roma. Andersen però piace anche all'estero, in Bundesliga e in Inghilterra (Tottenham in pole, l'Arsenal si sarebbe ritirato) ma attenzione anche alla Ligue 1.



Nelle ultime ore infatti secondo Sky Sport la Sampdoria avrebbe ricevuto un sondaggio concreto da parte del Lione. La risposta di Ferrero è sempre la stessa: si può trattare per una cifra a partire dai 35 milioni di euro 'cash'. La squadra francese però sembra realmente interessata, e nelle prossime ore potrebbe arrivare a Genova un'offerta.