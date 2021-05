Nella Primavera della Samporia c'è un giocatore che si è messo particolarmente in luce nell'ultimo turno di campionato. Si tratta di Antonis Siatounis, mediano greco autore addirittura di una doppietta ieri contro i pari età del Milan. Classe 2002, titolare della formazione di Tufano, il centrocampista è un profilo particolarmente interessante tra i giovani blucerchiati.



Secondo Sampnews24.com ci sarebbe un problema di cui tenere conto. Siatounis infatti ha il contratto in scadenza a giugno, e non è l'unico della Samp. Come lui infatti ci sono pure Obert e Zovko. Il Doria a questo punto dovrà fare il possibile per convincerlo a rinnovare, dal momento che parecchie società starebbero già monitorando il ragazzo.