La difficile situazione che sta vivendo la Sampdoria, a livello economico, deriva anche dai tanti errori gestionali fatti in sede di calciomercato. In particolare, quattro acquisti sbagliati, tutti risalenti alla gestione Ferrero, pesano considerevolmente sul bilancio della società. I nomi messi sotto la lente di ingrandimento dall'edizione genovese de La Repubblica sono sostanzialmente quattro: Jeison Murillo, Ernesto Torregrossa, Jakub Jankto e Antonino La Gumina sono stati pagati complessivamente 50 milioni di euro, una cifra a cui la Samp non si è nemmeno avvicinata come ritorni. Anzi.



Stando al quotidiano, il bilancio è negativo ed è impressionante per questi giocatori, con un saldo negativo di quasi 45 milioni di euro. Il caso 'peggiore' è quello di Murillo, con cui la Samp ha rescisso in estate, ma è degno di nota anche l'esempio di Jankto: fu prelevato dall'Udinese per 15 milioni, è stato ceduto a 6 al Getafe.