Le prossime decisioni in casa Sampdoria saranno cruciali e determinanti per il futuro blucerchiato. Il prossimo mercato in particolare potrebbe essere particolarmente movimentato anche sul fronte della dirigenza. In queste settimane di relativa ‘calma’ infatti da Corte Lambruschini dovranno programmare con attenzione le prossime mosse, avendo chiare le idee sui budget e sulla struttura della squadra.



In scadenza ci sono anche i dirigenti della Samp. Ferrero è abituato a trascinare i rinnovi dei suoi uomini mercato fino all’ultimo, tirando la corda anche a maggio prima del prolungamento. In Serie A però cambieranno molte squadre, e secondo Il Secolo XIX nel calderone potrebbero finire anche Carlo Osti e Riccardo Pecini. Anche Ranieri potrebbe venire coinvolto in questa situazione, mancando ancora la fumata bianca per il rinnovo.



L’ostacolo principale, scrive il quotidiano, sembra essere quello di natura economica. Almeno Ferrero però dovrebbe già essere a conoscenza delle prossime mosse, per avere un’idea chiara sulla programmazione. Parte dello staff di Ranieri invece viene considerato ormai ‘di società’ e potrebbe rimanere a prescindere dal futuro del mister: si parla del videoanalista Spalla, dei preparatori Lorieri e Catalano e pure Palombo.