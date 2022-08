Uno dei nomi gettonati in questa estate di mercato per la Sampdoria era quello del difensore del Milan Matteo Gabbia. I blucerchiati pensavano di poter arrivare al centrale rossonero in prestito, specialmente in caso di arrivo di un nuovo difensore a San Siro. L'approdo al Milan di Thiaw, però, non ha spianato la strada come previsto alla Samp.



Secondo Sampnews24.com Pioli avrebbe infatti deciso di trattenere ugualmente Gabbia, tanto da inserirlo anche tra i convocati per il Sassuolo. Difficilmente a questo punto il centrale arriverà in blucerchiato: la Samp aveva già un accordo per il prestito del ragazzo classe 1999, ma nelle ultime settimane il Milan avrebbe cambiato idea, facendo sapere a Corte Lambruschini di non voler cedere Gabbia.