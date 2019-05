Tutti pazzi per i gioielli della Sampdoria. In casa blucerchiata sono tanti i calciatori che fanno gola alle società più importanti del campionato, e in particolare ad essere estremamente chiacchierati sono due profili specifici, quelli di Dennis Praet e di Joachim Andersen.



Il centrocampista belga già l'anno scorso era stato monitorato dalla Juventus, che recentemente lo ha visionato anche dal vivo in occasione di Samp-Lazio, inviando Fabio Paratici al Ferraris. Secondo Il Secolo XIX però adesso si sarebbe fatto avanti in maniera decisa anche il Milan, che starebbe seguendo con attenzione proprio Praet.



Diversa la situazione invece per quanto riguarda Andersen. in questo caso, la Sampdoria sa di poter scatenare una vera e propria asta per il centrale danese, che piace moltissimo in Inghilterra, in particolare al Tottenham e all'Arsenal, ma pure in Italia, sempre con la Juventus in prima fila. Le richieste di Ferrero ovviamente partono da 30 milioni, con la possibilità di salire ulterioremente in base alla quantità di proposte.