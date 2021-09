In questa stagione la Sampdoria sta ancora aspettando Mikkel Damsgaard, ma il talentino danese di proprietà dei blucerchiati già dalla scorsa stagione è finito nel mirino di varie società di prima fascia italiane. Inizialmente ci aveva pensato l'Inter, poi la Juventus, ora sarebbe il turno del Milan.



Secondo La Repubblica la squadra rossonera avrebbe puntato il giocatore doriano per sostituire, almeno come ruolo, Calhanoglu. Damsgaard avrebbe dalla sua anche un requisito importante per la dirigenza del Milan, ossia la giovane età e importanti margini di crescita.



Su Damsgaard, però, come detto non c'è solo il Diavolo. L'Inter nel frattempo si sarebbe defilata, occhio invece alla Juventus. I bianconeri starebbero valutando un'operazione più complessa, che comprenderebbe anche l'eventuale passaggio di Kulusevski al Tottenham e l'approdo a Torino, come sostituto, di Damsgaard.