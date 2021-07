Dopo aver perso Hakan Calhanoglu, al Milan è partita la caccia ad un nuovo trequartista e, nella filosofia della squadra rossonera, intenta a cercare profili giovani e con margini di miglioramento, rientra pienamente il gioiellino della Sampdoria Mikkel Damsgaard.



Secondo La Gazzetta dello Sport Paolo Maldini avrebbe sondato in maniera concreta la pista con i blucerchiati, che avevano pagato il giocatore 6 milioni e sperano di ottenere un’enorme plusvalenza dal giocatore, messosi in mostra di recente anche agli Europei. Ferrero ha parlato di una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro ma la dirigenza rossonera non sembra minimamente intenzionata a sborsare quella cifra.



Per questo motivo il Milan starebbe cercando una soluzione per abbassare il prezzo di mercato, magari inserendo nell’operzione Andrea Conti, pupillo di Roberto D’Aversa e già accostato alla Samp.