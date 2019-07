Le dichiarazioni rilasciate ieri prima della compilazione dei calendari da parte di Massimohanno suscitato parecchi interrogativi tra i tifosi della. Alcune domande erano legate alla vicenda della cessione della società, che il Viperetta ha smentito, altre invece si riferiscono al calciomercato. Una in particolare è quella legata a DennisIl centrocampista è molto chiacchierato per quanto riguarda i movimenti in uscita. Varie società hanno effettuato sondaggi per il belga, in particolare, ma senza approfondire ancora la trattativa. Per questo motivo i giornalisti presenti hanno chiesto a Ferrero la quotazione del suo numero 10. La risposta del patron romano però ha spiazzato tutti: "Il Milan? Quando ce lo chiedono e ci danno i soldi lo mandiamo" ha detto il numero uno di Corte Lambruschini. "" ha aggiunto poi Ferrero.Il dubbio però sorge proprio qui. Con il rinnovo sottoscritto a novembre da Praet, che aveva portato la scadenza di contratto al 2021 e il suo stipendio sino a 2 milioni netti a stagione, era stata contestualmente. Resta quindi un mistero la dichiarazione di Ferrero: un bluff per alzare la posta, oppure una semplice dimenticanza, per quanto difficile da immaginare? Non è dato saperlo, quello che è certo è che i tifosi della Samp seguono con attenzione la vicenda Praet perchè potrebbe influire nella questione della cessione societaria, alzando automaticamente la parte cash per Ferrero.