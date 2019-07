L'input dato da mister Di Francesco al momento del suo approdo a Genova (per ora soltanto virtuale, dato che in città non c'è ancora stato) è piuttosto chiaro: priorità agli esterni, cruciali per il 4-3-3 del mister blucerchiato. E la Sampdoria sta cercando in ogni modo di accontentarlo puntando al primo nome sulla lista, ossia quello di Simone Verdi.



Le iniziali richieste del Napoli avevano spaventato la Samp, anche perchè la società azzurra aveva pagato il calciatore dal Bologna 25 milioni, e pareva intenzionato a chiedere a Corte Lambruschini una cifra vicina ai 20 milioni. Troppi per il Doria, che vorrebbe però consegnare a Di Francesco una squadra il più completa possibile in vista del ritiro.



Secondo La Gazzetta dello Sport però anche un po' a sorpresa nelle ultime ore si sarebbe riaperto uno spiraglio per merito del Napoli. Questo anche perchè lo stesso Ancelotti avrebbe deciso di lasciar partire il calciatore. La Samp però dovrà guardarsi dalla forte concorrenza del Torino: Cairo ha annunciato colpi 'europei', e l'ingresso nelle Coppe da parte dei granata ha sensibilmente aumentato l'appeal dei piemontesi.