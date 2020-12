Qualche primo movimento di mercato in casainizia a vedersi, sia in entrata che in uscita. Il nome più noto, sull'asse tra De Laurentiis e Ferrero, era quello di Fernando, ma inizia a circolare pure quello di un altro blucerchiato, ossia MikkelPer quanto riguarda la punta, era già stata cercata con insistenza in estate dai blucerchiati, e nuovamente chiesto per gennaio da Ranieri. Dopo un'iniziale fase di estrema decisione da parte del Doria, nelle ultime ore sarebbero sorti dei ripensamenti. Il Viperetta avrebbe infatti deciso diportata avanti dagli intermediari Pocetta e Busardò per le note difficoltà economiche legate anche all'indice di liquidità, che al momento blocca qualsiasi operazione, compresa appunto quella Llorente. E dire che l'affare sembrava ormai essersi sbloccato, con l'accordo ad un passo dopo che il Napoli avevadi ingaggio al giocatore. Nel frattempo, dalla Spagna rimbalzano voci di un possibile inserimento del Milan per il giocatore.A proposito di Napoli e Sampdoria, l'altro profilo su cui iniziano a circolare voci insistenti in casa blucerchiata è quello di Mikkel, talento danese classe 2000 in grado di stupire la Serie A. Oltre all'Inter, che avrebbe stilato relazioni entusiastiche dopo averlo monitorato , si sarebbe anche già mossa la squadra di Gattuso. Secondo Il Secolo XIX il Napoli avrebbe già effettuato unacon Corte Lambruschini per il centrocampista. Damsgaard era già stato cercato da altri club, specialmente esteri, prima ancora di arrivare alla Samp, quando ancora giocava nel Nordsjaelland pur essendo già di proprietà dei blucerchiati.