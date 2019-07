A fari spenti, in silenzio, e senza più novità mediatiche da sbandierare: nonostante l'apparente quiete, la trattativa per la cessione delladalle mani di Ferrero a quelle del gruppo Vialli sembra procedere spedita. Merito anche della cessione di Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona al Manchester United, operazione che porterà nelle casse della Sampdoria 5,3 milioni. Parte di questo incasso infatti finirà nel computo della cifra offerta dal gruppo Vialli a Ferrero Nel frattempo si attende sempre la partenza di Dennis, altro calciatore destinato ad aumentare la parte fissa dell'offerta rendendo concreti parte dei bonus inseriti nella proposta. Sul belga si registrano l'interesse di Milan e Leicester, ma nessuna proposta concreta. Vialli comunque resta in pole, anzi, pare aver consolidato sempre di più la sua posizione sulla concorrenza. In queste ore infatti il fondo rivaleesaurirà il tempo a sua disposizione per completare la due diligence e presentare una controproposta in grado di superare l'offerta di Vialli.Secondo Primocanale per Ferrero nell'offerta formulata da Vialli sono compresidi bonus semplici da raggiungere legati ai piazzamenti nelle prossime stagioni. Inoltre, la nuova proprietà ripulirà dai debiti Ferrero, quantificati in 30 milioni. Emergono anche novità in merito all'organigramma: Faustosarà amministratore delegato,invece ricoprirà la carica di presidente operativo, 'alla Boniperti'.