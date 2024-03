Sampdoria, il nuovo presidente è Manfredi. Ecco chi è il nuovo consigliere Molango

Lorenzo Montaldo

Iniziano a delinearsi i ranghi della Sampdoria del futuro, a partire dalla carica più alta, quella di presidente. Dopo le dimissioni di Marco Lanna, era solo questione di tempo l'annuncio di Matteo Manfredi come numero uno di Corte Lambruschini. La ratifica è arrivata ieri sera, al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione blucerchiato. L’azionista di maggioranza è stato nominato ventesimo presidente della storia della Sampdoria. Il suo esordio avverrà lunedì, al Ferraris, per la partita contro l’Ascoli. Per la ratifica della nomina bisognerà attendere l'assemblea degli azionisti di fine mese.



Contestualmente, sono entrati ufficialmente nel CdA anche Raffaele Fiorella, in qualità di nuovo Ceo, e soprattutto il volto nuovo, il consigliere Maheta Mateo Molango. La sua figura è particolarmente interessante. Originario di Campo Ligure da parte di madre (italiana) e padre congolese, ma nato in Svizzera, si professa tifoso doriano con il mito di Vialli. Oggi Molango è un avvocato di diritto sportivo, oltre che ex calciatore di Atletico Madrid B e Brighton.



Molango in passato è stato AD del Mallorca, riportato dalla terza divisione sin in Liga. Dal 2021 inoltre è alla guida del sindacato inglese per la Fifa. Ha poi lavorato nei corsi di club management per la formazione di dirigenti. Ha inoltre esperienze come scout e commentatore. Manfredi e Molango si sono conosciuti a Londra, dove entrambi hanno una casa e dove di recente si sono consultati spesso tra loro.