E' quasi tutto fatto per l'addio di Valerio Verre. In queste ultime ore la Sampdoria e il Palermo hanno praticamente perfezionato il trasferimento del trequartista blucerchiato in Sicilia, sulla base del prestito con diritto di riscatto. L'affare però si concretizzerà soltanto tra qualche tempo. La Samp infatti vorrebbe trattenere Verre almeno sino alla fine del girone di andata, e l'ex Pescara potrebbe essere a disposizione di Corini per la partita con l'Ascoli del 28 gennaio, scrive il Corriere dello Sport.



Quello di Verre non è l'unico affare in ballo tra blucerchiati e rosanero. Il Palermo infatti sta prendendo informazioni con il Doria anche per altri due giocatori, Nicola Murru e Mehdi Leris. Il terzino sardo, però, ha già rifiutato la destinazione. Resta ancora in ballo Leris, ma prima di chiudere eventuali operazioni i siciliani dovranno sfoltire la rosa con delle cessioni: Tutino e Verre, infatti, occuperanno gli ultimi due posti disponibili.