Una delle società più attive e spumeggianti nell'ultimo giorno di mercato è stata senza ombra di dubbio il Parma. La società gialloblù ha imbastito numerose operazioni e possibili affari, contattando spesso anche la Sampdoria. Oltre all'affare Ekdal e a quello Bonazzoli, poi non concretizzati, la squadra emiliana aveva sentito i blucerchiati pure per Jakub Jankto.



Secondo Il Secolo XIX il Parma avrebbe offerto 8 milioni per l'esterno ceco. L'offerta però è stata rifiutata dal Doria, perché l'operazione sarebbe stata condotta in prestito con obbligo di riscatto, a favore della squadra di Krause, in caso di permanenza in Serie A. Per questo motivo il Doria avrebbe opposto un rifiuto all'idea gialloblù, facendo naufragare la possibilità.