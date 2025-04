Sampdoria, il patron Tey: "Il progetto è redditizio, se no non sarei entrato. Abbiamo grandi tifosi e grandi ex come Mancini"

, imprenditore originario di Singapore che è a tutti gli effetti il patron della Sampdoria dato che detiene il pacchetto di maggioranza delle quote societarie, ha concesso una lunga intervista a CentralNewsAsia in cui ha parlato soprattutto della scelta di investire nel club blucerchiato. Queste le sue parole tradotte da Sampdorianews."Avevo un amico in comune che conosceva Radrizzani e l'ho chiamato e gli ho chiesto di organizzare un incontro con me per discutere con loro. La Sampdoria ha la sua storia, ha una buona base di tifosi e ha avuto grandi giocatori in passato come Vialli e Mancini. Ha anche vinto lo Scudetto in passato. Ho pensato che fosse interessante e che ci fosse un'opportunità"-

"Sono un uomo d'affari... Faccio i miei controlli e prendo le mie decisioni su queste cose. Il coefficiente rischio-rendimento è molto alto quando passi dalla Serie B alla A... se riesci a farcela, la ricompensa sarà grande. Non sarei entrato se non pensassi che possa essere redditizio"."Facciamo molti affari insieme in diversi settori. Abbiamo deciso che si tratta di un progetto che vogliamo portare avanti; crediamo nel progetto. Ecco come sono passato da una minoranza significativa a una maggioranza che ora è del 58 percento. Le loro quote già comprate? Non credo che fosse la dimensione ideale per loro, non sono tifosi di calcio sfegatati come me".

"Può gestire molto meglio le questioni in Italia, non deve affrontare la barriera linguistica e culturale. Il calcio è come una religione, quasi una seconda religione. Ognuno ha la propria opinione sul calcio. E i tifosi sono fondamentali per il club"."Con l'analisi dei dati, probabilmente saremo in grado di prendere decisioni migliori, reclutare meglio, fare uno scouting migliore, ottenere prestazioni migliori. Se in futuro la Sampdoria riuscisse a centrare la promozione, sarebbe una sensazione che i soldi non possono comprare".