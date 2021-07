Uno dei primi esuberi da piazzare, in casa Sampdoria, è l'attaccante Antonino La Gumina. Il giocatore, in uscita dai blucerchiati, era stato proposto alla Salernitana senza successo, in Serie B si erano mosse Parma e Brescia ma, nelle ultime ore, sembra forte l'interesse del Perugia per l'attaccante ex Empoli.



Secondo La Nazione il problema riguarda la formula del trasferimento. Il Doria vorrebbe cedere La Gumina a titolo definitivo, ma le possibilità economiche del Perugia non sembrano sufficienti a coprire le richieste blucerchiate, che ha pagato il giocatore oltre 6,5 milioni a gennaio 2020. Più facile, scrive il quotidiano, arrivare ad un'intesa sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.