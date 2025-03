Sampdoria, il presidente del Collegio Sindacale litiga su Facebook con un tifoso. Il club prende le distanze

Getty Images

La posizione in classifica, il clima teso e i risultati sul campo in casapreoccupano e sollevano domande tra i tifosi blucerchiati. Questo si traduce anche in interrogativi e dubbi che i sostenitori doriani sollevano sui social. Ieri però la vicenda ha preso una piega inaspettata quando ildi U.C. Sampdoria, Francesco, ha risposto ad un post in cui ci si ponevano interrogativi sulla guida del club. Il passaggio contestato dal componente della società nel lungo post scritto dal tifoso era il seguente: "Forse definitivamente da oggi sappiamo che la via sportiva è una trincea e tra qualche giorno sapremo come sono i conti e altrettanto definitivamente scopriremo le carte di costoro che nella salvezza incerta della Samp hanno trovato un business. Si dovrà lottare per evitare la retrocessione sul campo e per capire se è il tempo di fermare i farisei nel tempio".

Questa ladi Spinoso, che riportiamo integrale: "Io sono stanco di illazioni, supposizioni che la società non ha investitori seri e che venga messa indubbio la serietà, la volontà e la voglia di andare dove meritiamo. Io sono quello che attesta con tutte le mie responsabilità davanti a tutti gli organi preposti nonché nella mia professionalità che la società è legalmente e correttamente gestita, che sono statiDi questo oltre la metà sono andati a pagare debiti della disastrosa gestione precedente che ammonta a poco meno di 100 mln all’omologa.(che non ho ancora avuto il piacere di conoscere). I risultati sportivi sono un’altra cosa purtroppo, oggi sono incazzato come tutti voi . Si è tentato di fare una squadra da serie a ad agosto si è cambiato molto a gennaio e ci sono sempre problemi.

Possiamo dire che in campo non va il presidente non va il direttore sportivo non va l’allenatore non ci vado io. Basta, la società (tutti noi cerchiamo di fare il possibile) ma smettetela di dire cose che non stanno né in cielo né in terra . Incazzatevi con chi di dovere e ci arrivate da soli se c’è qualcuno o alcuni responsabili.FS Ps:E in oltre sono talmente incazzato che sono di palermo (ed il mio cuore ed anima era il palermo, ma hai playoff dello scorso anno era Samp senza se e senza ma!! Per essere chiari dove sto) e da quando sono dentro la Samp giugno 2023 tifo solo Samp. Vi ringrazio per la Comprensione e mi scuso per i toni ma è dura per voi tanto che dal nostro lato ed ad oggi la formula magica non l’abbiamo scoperta (mi sembra che Milan o Juve non l’abbiamo scoperta altrettanto per far un Esempio) Forza Samp e c’è la faremo in questa stagione disgraziata".

Il commento di Spinoso è stato poi rimosso, ma nel frattempo erano stati fatti vari screenshot e la presa di posizione era stata ampiamente commentata dal pubblico doriano. In serata è arrivata la nota ufficiale del club che ha preso le distanze da Spinoso: "In riferimento alle dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dal dottor Francesco Spinoso, presidente del Collegio Sindacale attraverso i propri profili social media, l’U.C. Sampdoria intende sottolineare quanto tali esternazioni siano da considerarsi. Esternazioni che non riflettono in alcun modo il pensiero e la visione della proprietà e siamo certi nemmeno del dottor Spinoso in un contesto istituzionale. Troviamo doveroso sottolineare come sia i contenuti espressi sia il metodo utilizzato si discostino nettamente dagli ordinari canali di comunicazione seguiti dalla società., ribadendo il proprio impegno a mantenere un dialogo costruttivo e lineare con i propri azionisti, nel rispetto dei principi di trasparenza e professionalità".