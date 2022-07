Nell'incontro di qualche tempo fa, il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti aveva fatto sapere a Romei e Lanna di voler rimanere a Genova, nonostante il corteggiamento del suo ex collaboratore Riccardo Pecini, pronto a portarlo allo Spezia. La vicenda, però, non sembra essere tramontata.



Secondo La Nazione non è detto che nei prossimi giorni non possa arrivare un'offerta al ds, proveniente dal fronte bianconero. Pecini infatti sarebbe in pressing su Platek, e l'opera di convincimento avrebbe dato i suoi frutti, tanto è vero che sarebbe già stata preparata una proposta per Osti.